Manchester – Der englische Tabellenführer Manchester City hat in der Premier League erneut seine Titelambitionen unterstrichen. Das Team von Trainer Pep Guardiola schlug am Sonntag den FC Arsenal mit 3:1. Kevin De Bruyne (19.), Sergio Agüero (50.) per Foulelfmeter und Gabriel Jesus (74.) markierten vor heimischem Publikum die Tore für Man City. Alexandre Lacazette (65.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Arsenal.

Wettbewerbsübergreifend war es für Manchester City bereits der 15. Sieg in Folge. Die Skyblues stehen mit 32 Punkten weiter allein an der Spitze der Premier-League-Tabelle. Arsenal hat nach der Niederlage schon zwölf Punkte Abstand auf den Tabellenführer. (dpa)