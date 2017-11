London – Englands Nationalteam muss im Länderspiel-Klassiker am Freitag gegen Deutschland ohne Topstürmer Harry Kane auskommen. Der 24-jährige Tottenham-Akteur und sein Teamkollege Harry Winks mussten wegen Verletzungen für die im Londoner Wembley-Stadion stattfindenden Spiele gegen den Weltmeister und am 14. November gegen Brasilien absagen. Das teilte der englische Verband am Montagabend mit.

Teamchef Gareth Southgate nominierte neben Verteidiger Michael Keane von Everton auch Mittelfeldspieler Jake Livermore von West Bromwich Albion nach. Kane musste am Sonntag beim 1:0-Ligasieg gegen Crystal Palace wegen Knieproblemen ausgetauscht werden, Winks ist am Knöchel angeschlagen. Bereits zuvor hatte mit Dele Alli (Oberschenkelblessur) ein dritter Spieler von Tottenham verletzungsbedingt absagen müssen. Fraglich ist noch der Einsatz des angeschlagenen Chelsea-Verteidigers Gary Cahill. (APA)