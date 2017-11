London – Im freundschaftlichen Länderspiel zwischen England und Weltmeister Deutschland wird am Freitag im Wembley-Stadion der Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz kommen. Entsprechende Medienberichte aus England bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch. In Deutschland wird seit Tagen über den umstrittenen Videobeweis diskutiert. Supervisor Hellmut Krug musste seinen Posten räumen.

Der Länderspielklassiker in London wurde vom International Football Association Board (IFAB) für die Testphase des Videobeweises ausgesucht. In der englischen Premier League gibt es im Gegensatz zur deutschen Bundesliga noch keinen Videobeweis. Derzeit läuft in zehn Ländern eine Testphase. Ob Videoschiedsrichter auch bei der WM 2018 zum Einsatz kommen werden, entscheidet das IFAB im kommenden März.

Der Deutsche Fußball-Bund reagierte auf die massiven Probleme mit dem Videobeweis und setzt künftig bei jedem Bundesligaspiel zwei Video-Assistenten ein. Dies kündigte der neue Projektleiter Lutz Michael Fröhlich in einem Interview der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) an. An ein vorzeitiges Ende der Testphase in der Winterpause glaube er nicht.

„Es gibt Probleme, aber er ist sicher nicht gescheitert. Jetzt liegt es an allen - Schiedsrichter, Vereine, Fans und Medien, ihn nach vorne zu bringen“, erklärte Fröhlich. Um für mehr Transparenz zu sorgen, sei aus Fröhlichs Sicht denkbar, strittige Szenen künftig auf den Videoleinwänden in den Stadien zu zeigen. Bundestrainer Joachim Löw bleibt „ein absoluter Befürworter“ der neuen Technik. „Er macht den Fußball gerechter“, sagte Löw bei der Trikotpräsentation der Nationalmannschaft am Dienstagabend in Berlin. (APA)