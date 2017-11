Erste Liga

Erster Wacker-Sportstammtisch ging gleich in die Verlängerung

Der FC Wacker Innsbruck lud am Freitagabend im Greenvieh in Mieming zum ersten schwarz-grünen Sportstammtisch. In deutlich mehr als den veranschlagten 90 Minuten standen die Wacker-Profis Jamnig, Knett und Rieder so wie der Vorstand den rund 150 Fans Rede und Antwort. Die Highlights gibt‘s im Video zum Nachschauen.