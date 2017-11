Dublin – Das letzte europäische Ticket für die WM 2018 in Russland geht an Dänemark. Die Skandinavier feierten am Dienstagabend in Dublin trotz frühem Rückstand gegen Irland einen 5:1-Erfolg und schafften nach dem 0:0 im Hinspiel als insgesamt 30. von 32 Teams die Qualifikation. Prägende Figur war Christian Eriksen, der die Dänen mit einem Triplepack (32., 63., 74.) zur fünften WM-Teilnahme schoss.

Lediglich zwei WM-Plätze sind jetzt noch offen. Nach dem torlosen Hinspiel hat Australien am Mittwoch (10.00 Uhr/MEZ) Heimrecht gegen Honduras. Peru empfängt in der Nacht zum Donnerstag Außenseiter Neuseeland ebenfalls nach einem 0:0.

Vor gut 50.000 Zuschauern in Dublin schien „Danish Dynamite“ nach einer enttäuschenden Leistung am Samstag auch auf der Insel zum Rohrkrepierer zu werden: Shane Duffy profitierte nach einem langen Ball von der schlechten Kopfabwehr der Dänen und staubte ebenfalls per Kopf aus fünf Metern ab (6.). Die Dänen antworteten mit Vehemenz, taten sich aber noch schwer. Vier Minuten und ein Eigentor von Cylus Christie (29.) bzw. ein Treffer Eriksens reichten aber schließlich um die Partie zu drehen.

Der engagiert kämpfende, aber spielerisch limitierte EM-Achtelfinalist fand hingegen auch nach dem Seitenwechsel kein Konzept, während die Gäste ihre Führung gut verwalteten. Tottenham-Stürmer Eriksen machte schließlich den Sack zu. Im Finish traf dann der kurz zuvor eingewechselte Nicklas Bendtner nach einem Foul an ihm noch vom Elferpunkt. Für Irland, das zuletzt zweimal in Folge bei einer EM-Endrunde vertreten war, scheiterte damit der Traum von der ersten WM seit 2002 klar. (APA)