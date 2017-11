Der frühere englische Fußball-Star Gary Lineker wird zusammen mit der russischen Sportjournalistin Maria Komandnaja am 1. Dezember die WM-Gruppenauslosung in Moskau leiten. Das gab der Fußball-Weltverband (FIFA) am Freitag bekannt. Dem Duo werden acht Auslosungsassistenten zur Seite stehen, einer davon ist der deutsche WM-Rekord-Torschütze Miroslav Klose. Die weiteren sieben Assistenten werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Die Auslosung der acht WM-Vorrundengruppen findet im Moskauer Kreml statt. (APA)