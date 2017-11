Rom – Trotz eines Treffers des früheren Bundesliga-Profis Ciro Immobile hat der AS Rom das Fußball-Stadtderby gegen Lazio in der italienischen Serie A gewonnen. Der Gastgeber setzte sich am Samstag mit 2:1 (0:0) durch. Der ehemalige Dortmunder Immobile konnte mit einem verwandelten Handelfmeter für Lazio nur noch verkürzen (72. Minute). Nach den beiden Treffern von Diego Perotti (49./Foulelfmeter) und Radja Nainggolan (53.) schob sich AS Rom in der Tabelle vor den Stadtrivalen auf Rang drei, Lazio ist Fünfter. (dpa)