Bremen – Werder Bremen kann in der deutschen Fußball-Bundesliga doch noch gewinnen. Mit Kapitän Zlatko Junuzovic (bis zur 82.) und Florian Kainz (ab der 88.) feierte der Club am Sonntag zum Abschluss der 12. Runde einen 4:0-Kantersieg gegen Aufsteiger Hannover 96. Nach fünf Remis und sechs Niederlagen gab es damit erstmals drei Punkte und den Vorstoß auf Position 16 in der Tabelle, den Relegationsrang.

Zum Matchwinner vor 41.500 Zuschauern im Weser-Stadion avancierte Max Kruse. Der 29-jährige Stürmer bereitete das 1:0 von Fin Bartels (39.) mit einem Lochpass mustergültig vor und war nach dem Seitenwechsel mit einem lupenreinen Hattrick (55., 59., 78.) überragend. Bei den Verlierern war Martin Harnik bis zur 74. Minute auf dem Feld. Der Ex-ÖFB-Teamstürmer hätte gleich nach Wiederbeginn für den Ausgleich sorgen müssen, scheiterte bei einer Topchance aber an Jiri Pavlenka.

Der 35-jährige Werder-Trainer Florian Kohfeldt durfte sich in seinem zweiten Spiel über den ersten Sieg freuen, und das nachdem er in der Länderspielpause als Lösung zumindest bis zum Winter präsentiert worden war. Durch den Werder-Sieg wurde auch die Lage für den 1. FC Köln in der Tabelle düsterer. Sechs Punkte fehlen dem Peter-Stöger-Club nun bereits auf den Vorletzten SC Freiburg sowie auch den Relegationsplatz. (APA)