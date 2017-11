München – Nicht nur als Sky-Experte präsentiert sich Lothar Matthäus mit klaren Ansagen. Als einziges österreichisches Medium saß die TT in einer Journalistenrunde mit dem deutschen Rekordnationalspieler am Tisch.

Erstmals in der österreichischen Fußball-Geschichte hat das ÖFB-Team mit Franco Foda einen deutschen Nationaltrainer ...

Lothar Matthäus: Mich hat gewundert, dass so viele Deutsche bei euch auf der Liste gestanden sind ...

Sie auch?

Matthäus (grinst): Nein, ich nicht. Aber mit dem Andi Herzog war ja noch ein halber Deutscher dabei. Aber Spaß beiseite: Franco hat bei Sturm Graz hervorragende Arbeit geleistet. Ich hätte auch Foda vor Weinzierl genommen, weil der Franco seit zehn Jahren aktiv in Österreich dabei ist. Da habt ihr einen guten Fang gemacht. Ihr habt die Qualität an Spielern und mit Foda einen Trainer, mit dem ihr bald wieder im Konzert der Großen mitmischen könnt.

Wie sehen Sie die Diskussion um die Mittelfeld-Rolle von Bayern-Star David Alaba im ÖFB-Team?

Matthäus: Ich habe dem David schon vor ein paar Jahren gesagt: „Mamma mia! Was willst du im Mittelfeld spielen? Da hast du acht Konkurrenten. Hinten links bist du der Beste – nicht in der Bundesliga, sondern auf der Welt.“ Es ist ja auch ein gewisser Druck, der auf ihm lastet. Er ist fünffacher Fußballer des Jahres. Bei der EM lag ja die ganze Last auf ihm. Und er hat katastrophal gespielt, so habe ich ihn noch nie gesehen. Natürlich musste der Trainer damals für Fuchs und Alaba ein Lösung finden. Das kann man verstehen. Aber Alabas Position ist links hinten.

Wenn also Sie ÖFB-Nationaltrainer wären, würden Sie darauf bestehen, dass Alaba, auch wenn er sich anderes wünschen würde, links hinten spielt?

Matthäus: Absolut. Das geht gar nicht. Dann hab’ ich am Schluss zehn Neuner und keiner will hinten spielen. Jeder hat dort zu spielen, wo er dem Team am meisten hilft.

Abgesehen von David Alaba – welcher ÖFB-Legionär in Deutschland beeindruckt Sie am meisten?

Matthäus: Marcel Sabitzer. Er schießt Tore und hat auch an Persönlichkeit gewonnen.

Nicht so gut läuft es für Peter Stöger und den 1. FC Köln. Wie lange wird die Geduld mit ihm anhalten?

Matthäus: Irgendwann wird auch das Licht des Peter Stöger ausgehen. Er hat ein großes Verdienst. Früher hatte Köln jedes Jahr drei Trainer. Jetzt sitzt Peter das vierte Jahr in Köln. Er hat den Verein stabilisiert. Sie haben eine überragende Vorsaison gespielt. Dass sie Fünfter geworden sind, hatte auch mit der Schwäche der anderen zu tun. Zieht man dann noch die 25 Tore von Modeste (wechselte nach China, Anm.) ab, kann man sich ausrechnen, wie viel Punkte Köln gemacht hätte. Außerdem sind aktuell fünf wichtige Spieler verletzt. Dass sie nur zwei Punkte haben, ist natürlich nicht die Normalität. Peter hat sich einen Bonus geschaffen, die Mannschaft steht nach wie vor hinter ihm. Aber wenn sie in den nächsten fünf Spielen nicht sechs bis acht Punkte holt, dann ist der Klassenerhalt kaum noch machbar.

Glauben Sie, dass er die Kurve noch kratzen kann? Matthäus: Ich würde es dem Peter wünschen. Ich habe früher gegen ihn gespielt und auch Kontakt mit ihm gehabt, als ich Rapid-Trainer war. Er ist ein feiner Kerl, ein lockerer Typ, der super nach Köln passt. Aufgrund der Situation wird es aber eng für ihn.

Mit Jupp Heynckes ist der Erfolg zum FC Bayern zurückgekehrt. Warum?

Matthäus: Man muss den Bayern zu dieser Entscheidung gratulieren. Einfache Mittel haben dazu geführt, dass der Erfolg zurückkehrt. Heynckes redet nicht von hohem oder tiefem Pressing. Er lässt ein 4-2-3-1-System spielen und die Spieler auf jenen Positionen auflaufen, wo sie am stärksten sind. Die Mannschaft ist fit und der Charakter stimmt. Die Voraussetzungen, die gefehlt haben, sind mit Heynckes zurückgekommen. Er ist offen und ehrlich mit den Spielern und findet die richtige Balance aus Kritik und Lob. Deshalb ist Bayern gefühlt schon wieder Meister.

Was hat unter Carlo Ancelotti gefehlt?

Matthäus: Vielleicht hat Ancelotti auch Dinge zu wenig angesprochen. Zum Beispiel, wenn Spieler abends unterwegs waren. Jeder Spieler weiß, dass er sich das bei Heynckes nicht leisten kann. Ich sehe die Spieler jedenfalls nicht mehr so häufig in der Stadt. Es hat die Stärke in der Führung gefehlt. Mit Heynckes ist sie wieder da. Er findet die Worte, die Ancelotti vielleicht gar nicht gesucht hat.

Können Sie sich vorstellen, dass Heynckes länger Bayern-Trainer bleibt?

Matthäus: Erfahrung kannst du nicht am Computer lernen. Wenn er Spaß daran hat, warum nicht? Ich habe das Gefühl, er hat einen Riesen-Spaß. Mich würde es nicht überraschen. Ich sehe aktuell auch keinen perfekten Nachfolger.

Auch nicht Thomas Tuchel?

Matthäus: Wenn es diese zwischenmenschlichen Probleme in Dortmund nicht gegeben hätte, wäre er ein Trainer für den FC Bayern. Er bringt vieles mit: Er hat Erfolg, eine Philosophie und die Spieler auch in Dortmund besser gemacht. Er hatte aber offensichtlich auch Probleme mit gewissen Spielern und der Vereinsführung. Das kann man sich beim FC Bayern nicht leisten, siehe Carlo Ancelotti.

Und was ist mit Julian Nagelsmann?

Matthäus: Er wird seine Karriere machen. Er hat noch keinen Titel. Das ist für Bayern auch ein Kriterium. Egal, ob das van Gaal, Ancelotti, Heynckes oder Guardiola waren – alle hatten Champions-League-Titel vorzuweisen. Andererseits ist er ein hervorragender Trainer, der sehr sympathisch ist und in die Tiefe geht.

Wie sehen Sie die Situation in Dortmund, speziell in Sachen Aubameyang?

Matthäus: Aubameyang müsste eigentlich vorausgehen und Zeichen setzen. Nicht nur für sich, sondern für das Team. Aber dafür ist er nicht der Typ. Aubameyang ist ein toller Spieler. Aber mir fehlen bei Dortmund allgemein die Leader. Diese Leader sind auf hohem Niveau entscheidend. Wer soll bei Dortmund vorangehen? Ich sehe niemanden.

Mit Boris Becker feiert heute eine andere deutsche Sportlegende ihren 50. Geburtstag. Sehen Sie Parallelen? In der Öffentlichkeit wird ja nicht immer sanft mit Ihnen beiden umgegangen ...

Matthäus: Wir sind beide über die Grenzen Deutschlands hinausgegangen. Er hat sein Wohnzimmer in England, ich in Budapest. Das ist irgendwie auch Deutschland: Schumacher ist nicht mehr da, Beckenbauer nicht, Steffi Graf auch nicht. Vielleicht geht man in anderen Ländern anders mit Leuten um, die viel für das Land geleistet haben. Schade, dass Boris zu jenen Sportlern gehört, die wirtschaftlich die Schäfchen nicht ins Trockene gebracht haben. Es ist halt so. Wir haben Sport, kein Investment gelernt. Natürlich haben wir Fehler gemacht. Dann war ich halt fünfmal verheiratet. Aber falsche Entscheidungen passieren tausend anderen auch. Für mich bleibt Boris einer der größten Sportler, die wir je hatten.

Werden Sie noch einmal als Trainer arbeiten?

Matthäus: Ich habe bei Sky einen wunderschönen Job mit weniger Druck und mehr Freizeit. Man sollte aber nie nie sagen. Zu 99 Prozent ist die Tür zu. Aber ich lasse mir das eine Prozent offen. Ich habe einen dreieinhalbjährigen Sohn. Ich kann die Zeit mit ihm nutzen – und das macht viel Spaß.

Das Gespräch zeichnete Tobias Waidhofer auf