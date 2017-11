Sevilla – Die Freude beim FC Sevilla über das glückliche Remis in der Champions League gegen Liverpool hat nicht lange gewährt. Am Tag nach dem 3:3, bei dem sich Sevilla vor Heimpublikum von 0:3 zurückgekämpft hatte, gab der spanische Fußballerstligist am Mittwoch bekannt, dass Trainer Eduardo Berizzo an Krebs erkrankt sei.

Der 48-jährige Argentinier, der erst im Sommer nach drei Jahren als Coach von Celta Vigo zu den Andalusiern gewechselt war, leide an einem Prostatakarzinom, teilte der Club am Mittwoch mit. Weitere medizinische Untersuchungen seien nötig, um die Art der Behandlung zu bestimmen.

Die Spieler zeigten sich geschockt über die Nachricht von Berizzos Erkrankung. Mittelfeldmann Ever Banega erklärte: „Unser Coach hat die Situation in dem Spiel rumgedreht. Er ist der Beste von uns allen, er hat uns auf den richtigen Weg gebracht, und wir stehen immer an seiner Seite.“ (APA/dpa)