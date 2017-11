Lange Verletztenliste in Wattens

„Unsere Mannschaft stellt sich quasi von alleine auf“, verweist Wattens-Coach Thommy Silberberger vor dem letzten Heimspiel gegen Hartberg (heute, 18.30 Uhr) auf die eklatante Ausfallsliste. Simon Zangerl, Lukas Katnik, Stefano Pellizzari und Sandro Neurauter sind verletzt, zudem ist Innenverteidiger David Gugganig gesperrt. Die WSG-Bank wird heute im Gernot-Langes-Stadion viel Jugend zeichnen.

„Wir müssen noch einmal alles raushauen, was im Tank steckt“, hofft auch Sportmanager Stefan Köck auf einen Kraftakt. Die Geschichte, dass der Aufsteiger aus der Steiermark eine Sensationstruppe führt, könne man laut der sportlichen WSG-Führung anderen auftischen: „Die Startelf von Hartberg führt ca. 1200 Erst- und Zweitligaspiele. Die sind megaroutiniert“, verweist Silberberger auf Namen wie Tadic, Kröpfl, Gremsl, Sprangler oder Swette, die alle auch Bundesliga-Erfahrung aufweisen: „Und unsere Startelf kommt ohne unseren Edelroutinier Flo Mader nur auf gut 400 Spiel­e.“ Der 35-jährige Schmirner Mittelfeldstratege, der alleine auf 297 Bundesliga-Spiele, 90 Erstliga-Spiele, 42 ÖFB-Cup-Spiele und sogar sechs Einsätze in der Champions League verweisen kann, soll auch heute die Geschicke in der WSG-Zentrale leiten. Beim 2:0 in Linz lieferte der „Madi“ in Minute 85 einen „mörderischen“ Sprint ab, den Köck wie folgt adelte: „Auf dich haben wir keine Option, sondern eine Obduktion.“ Heißt, dass so eine Pferdelunge später untersucht werden muss.

Viel Laufvermögen soll nach zwei Niederlagen im dritten Saisonduell den ersten Sieg bringen. Dann hätte man gleich viele Punkte wie in der Vorsaison. „Und das trotz zahlreicher Krisen“, wundert sich Köck auch über so manche Außendarstellung.

Vorsicht ist bei den Hartberger Standardsituationen – 61 Prozent all ihrer Treffer fielen daraus – geboten. „Da müssen wir hellwach sein“, weiß Silberberger. „Wir wollen im Kollektiv einen leidenschaftlichen Fight liefern“, verspricht er den Fans. (lex) Beim Vorletzten ist nächster Dreier fällig

Nach dem 1:0-Erfolg bei Tabellenführer Wr. Neustadt und dem 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht FAC peilt der FC Wacker heute (20.30 Uhr) beim Vorletzten BW Linz den nächsten Dreier an. Obwohl die Oberösterreicher in Heimspielen gegen die Schwarzgrünen noch ungeschlagen sind (ein Sieg, zwei Remis), ist Karl Daxbacher vor der heutigen Abreise auf die Linzer Gugl optimistisch: „Wir sind in der Favoritenrolle und wollen bis zur Winterpause weiter voll punkten.“ Die Warnung des FCW-Trainers folgt – wie gewohnt – postwendend auf die Siegesansage. „Wie schwer es gegen Nachzügler ist, bewies die Anfangsphase gegen den FAC im Tivoli, und auch die Linzer darf man keineswegs unterschätzen.“

Stefan Rakowitz, Armin Hamzic, Okan Yilmaz (alle verletzt) und Harald Pichler (gesperrt) fehlen heute, dafür ist Dimitry Imbongo wieder im Kader. „Wichtig wird, dass wir defensiv wie zuletzt stabil auftreten, denn vorne sind wir immer für ein Tor gut“, sieht Roman Kerschbaum das Rezept für den vierten Auswärtssieg. Der will freilich erst erarbeitet werden. „Weil es wahrscheinlich keinen Absteiger geben wird, spielen die Mannschaften im hinteren Bereich ziemlich frei und unbekümmert auf“, ist Wackers Mittelfeldstrategen klar, dass man heute einmal mehr auf der Hut sein muss.

Wackers Trumpfkarte im Aufstiegspoker und speziell im Duell gegen BW Linz ist Flo Jamnig. Beim 1:1 in Linz und dem 3:0-Sieg im Tivoli erzielte der 27-Jährige alle vier Tore. Zusammen mit FCW-Sturmspitze Zlatko Dedic zeichnet er für die Hälfte der bisher 28 erzielten Meisterschaftstreffer verantwortlich. Im Kalenderjahr 2017 war der Mieminger an 19 Toren direkt beteiligt (13 Tore, 6 Assists) – Bestwert. Wenn Jamnig 2017 traf, dann gewann der FC Wacker neun von zehn Spielen bei einem Remis. Und wenn er heute nicht trifft, dafür Dedic wieder so uneigennützig „bedient“, soll es auch recht sein. (w.m.)