Liverpool, London – Der Schlager der 13. Runde in der Fußball-Premier-League zwischen Liverpool und Chelsea hat am Samstag mit einem 1:1 geendet. Mohamed Salah brachte die Gastgeber an der Anfield Road gegen seinen Ex-Club in der 65. Minute in Führung, Willian gelang in der 85. Minute der Ausgleich.

In der Tabelle bringt das Remis keinen der beiden Clubs wirklich weiter. Chelsea liegt als Dritter acht Punkte, Liverpool als Fünfter elf Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City, der ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Manchester United ist zumindest für einen Tag bis auf fünf Punkte an Spitzenreiter Manchester City herangekommen. Der Rekordmeister mühte sich im Old Trafford zu einem 1:0 über Aufsteiger Brighton, bei dem Markus Suttner nicht im Kader stand. Der entscheidende Treffer resultierte aus einem Eigentor von Lewis Dunk in der 66. Minute.

Der Tabellenvierte Tottenham erreichte daheim gegen den Abstiegskandidaten West Bromwich nur ein 1:1 und liegt nach Verlustpunkten gerechnet schon 13 Zähler hinter Spitzenreiter City, der am Sonntag in Huddersfield antritt.

Kevin Wimmer verlor mit Stoke City auswärts gegen Schlusslicht Crystal Palace mit 1:2 und spielte dabei durch. Sebastian Prödl wurde beim 3:0-Erfolg seines Clubs Watford in Newcastle in der 52. Minute eingewechselt. Für den ÖFB-Teamverteidiger war es der erste Einsatz seit dem 2. September, als er beim 0:1 in der WM-Qualifikation in Wales eine Muskelverletzung erlitten hat. (APA)