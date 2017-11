Wichtiger Sieg in engem Spiel

Bravo, Christopher Knett – der Wacker-Goalie sicherte den Schwarzgrünen mit dem gehaltenen Elfmeter kurz vor Spielende den 2:1-Sieg bei BW Linz. Ganz wichtig, weil die Spitzengruppe der Sky Go Erste Liga nach der 19. Runde noch näher zusammenrückte. Nur drei Zähler trennen den Ersten Ried und den Fünften Liefering. Dazwischen liegt das punktegleiche Trio Hartberg, FC Wacker und Wr. Neustadt.

„Hätten wir im Heimspiel gegen Ried nicht in allerletzter Sekunde den Ausgleich kassiert, wären wir schon Tabellenführer. Daher wäre es schon sehr ärgerlich gewesen, wenn wir nur mit einem Punkt aus Linz heimfahren hätten müssen“, freute sich Karl Daxbacher über den dritten „Dreier“ in Serie, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber nicht zufrieden: „Wir hatten das Spiel schon unter Kontrolle und haben uns das Leben dann mit zu vielen Fehlern in der Verteidigung selbst schwergemacht. Wir können nur von Glück reden, dass wir den Sieg noch über die Zeit brachten. Der Elfmeter wurde super von Knett gehalten.“ Was den Wacker-Coach trotz der schwachen zweiten Halbzeit optimistisch stimmt: „Wenn man große Ziele anvisiert, dann ist es wichtig, dass man gerade solche engen Spiele gewinnt. Jetzt noch drei Punkte gegen Kapfenberg, dann bleiben wir voll auf Kurs.“

Ende gut, fast alles gut – letztlich stand nach dem Schlusspfiff gegen BW Linz der vierte Auswärtssieg. Mit dem zehnten Heimsieg am kommenden Freitag soll der Herbst 2017 mit einem finalen Erfolgserlebnis abgeschlossen werden. „Wir werden noch einmal alle Kräfte bündeln und alles herausholen. Die Mannschaft hat sich entwickelt und ist auf dem richtigen Weg“, blickt auch General Manager Alfred Hörtnagl optimistisch auf das Frühjahr 2018. (w.m.)

„Darüber wird zu reden sein“

Manchmal tut Ablenkung gut. Und die genoss Wattens-Trainer Thomas Silberberger gestern in Wien gerne. Im großen Spiegelsaal des Hauses des Sports nahm der 44-Jährige das UEFA-Pro-Lizenz-Trai­nerdiplom entgegen. Heute steht dann der Live-Genuss des Bundesliga-Schlagers zwischen Rapid und Salzburg auf dem Programm.

Der Blick zurück auf das 1:4 gegen Hartberg mit einer ganz schlimmen zweiten Halbzeit tat gestern freilich trotzdem weh: „So kann man sich nicht präsentieren. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, das kann ich mir so nicht gefallen lassen“, nahm der Wörgler vor allem das Defensivverhalten („nicht naiv, sondern katastrophal“) persönlich.

Dabei hatten die Wattener in Durchgang eins eine ordentliche Leistung auf den Rasen gebracht. „Wir waren aggressiv und hatten das Spiel in der Hand.“ Auch den schnellen Ausgleich direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit steckten die Wattener gut weg. „Dann machen wir eigentlich das 2:1. Unerklärlich, dass der Jurdik da hingeht ...“, schilderte Silberberger jene Szene in der 51. Minute, als ein Tamba-Schuss dabei war, über die Linie zu kullern, aber Milan Jurdik dem Mannschaftskollegen aus Abseitsposition ein Tor „klaute“.

Nach dem ziemlich billigen 1:2 durch Hartberg-Kapitän Roko Mislov brach die WSG endgültig zusammen und kassierte binnen acht Minuten drei Gegentore. Dass Silberberger aufgrund vieler Verletzungen personell nicht wirklich nachlegen konnte, will der Coach nicht als Ausrede gelten lassen. „Natürlich hatte ich vor allem junge Buam auf der Bank. Aber im Endeffekt hätten es die Jungen nicht schlechter machen können.“ Erschwerend kam hinzu, dass Keeper Ferdl Oswald eigentlich ausgewechselt gehört hätte. Weil aber Ersatzkeeper Pascal Grünwald (Sprunggelenk) ebenfalls verletzt fehlte, biss der Bayer auf die Zähne. Und mit Dino Kovacec (Adduktoren) droht das Lazarett weiteren Zuwachs zu bekommen.

Zum Abschluss des Jahres gastiert man am Freitag in Liefering. „Wenn wir uns wieder so präsentieren, nehmen sie uns auseinander“, warnt Silberberger. (t.w.)