So schlecht wie Benevento ist noch nie ein Team in den größten fünf Fußballigen Italien, England, Spanien, Deutschland und Frankreich in eine Saison gestartet. Der Club verlor am Montag mit dem 1:0 bei Atalanta Bergamo auch das 14. Spiel in der italienischen Serie A. Die zuvor schlimmste Marke hatte Manchester United (1930/31 - 12 Niederlagen) aufgestellt gehabt.