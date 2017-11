Kapitän Zlatko Junuzovic ist am Dienstag beim deutschen Bundesligisten Werder Bremen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 30-jährige ÖFB-Ex-Internationale hatte aufgrund muskulärer Probleme beim 0:2 am Samstag bei RB Leipzig gefehlt. Am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart soll Junuzovic wieder mitwirken. (APA)