Red Bull Salzburg - Mattersburg 2:0 (0:0)

Fußball-Meister Salzburg hat den SV Mattersburg mit etwas Mühe 2:0 (0:0) bezwungen. Dank zwei Toren im Finish holten die seit nunmehr elf Runden ungeschlagenen „Bullen“ wieder die Tabellenführung von Sturm Graz zurück. Die in den ersten 17 Runden herausgespielten 40 Punkte sind Clubrekord in der Red-Bull-Ära.

In einem Match, das Salzburg auf nassem Rasen über weite Strecke zwar dominierte, ohne aber wirklich Torgefahr auszustrahlen, schloss Liga-Topscorer Munas Dabbur in der 87. Minute einen Konter mustergültig ab. Der in der 72. Minute eingewechselte Takumi Minamino sorgte in der Nachspielzeit noch für das 2:0.

SKN St. Pölten - Austria Wien 1:0 (0:0)

Der SKN St. Pölten hat nach 19 sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga wieder voll angeschrieben. Gegen eine schwache Austria holte das Schlusslicht am Mittwochabend einen verdienten 1:0-(0:0)-Heimerfolg. Kapitän Dominik Hofbauer traf in der 60. Minute per Foul-Elfmeter entscheidend. Die Niederösterreicher liegen nun noch sieben Zähler hinter Rang neun.

Die Austria kassierte drei Tage nach dem 2:1 in Wolfsberg einen Rückschlag und rutschte in der Tabelle wieder hinter den LASK auf Rang sechs zurück. Die ersatzgeschwächten Wiener brachten offensiv praktisch nichts zustande. Das Team von Thorsten Fink hat in den jüngsten sieben Runden nur einen Sieg bei fünf Niederlagen zu Buche stehen. Weiter geht es für die Austria am Sonntag im Heimspiel gegen Meister Salzburg. St. Pölten tritt am Samstag bei der Admira an.

LASK - WAC 2:0 (0:0)

Der LASK hat am Mittwochabend erstmals seit 9. September wieder ein Heimspiel gewonnen. Die Oberösterreicher feierten dank eines verwandelten Foulelfmeters von Maximilian Ullmann (70.) und eines Kontertors von „Joker“ Joao Victor, der nach seiner Dopingsperre sein Debüt für den Aufsteiger gab, unmittelbar vor dem Schlusspfiff (93.) einen 2:0-(0:0)-Sieg über den WAC.

Damit schob sich der LASK einen Punkt vor die Wiener Austria, die beim Schlusslicht St. Pölten 0:1 verlor, auf Platz fünf, der eventuell für einen Europacup-Start reichen könnte. Die nun schon seit einem Jahr in Auswärtsspielen sieglosen Wolfsberger blieben Tabellenachter, da auch die punktegleichen Mattersburger ebenfalls 0:2 (0:0) beim Tabellenführer und Titelverteidiger Salzburg verloren.

SCR Altach - Rapid Wien 2:1 (0:0)

Altach hat am Mittwochabend zum Abschluss der 17. Fußball-Bundesliga-Runde einen 2:1-(0:0)-Sieg beim Tabellendritten Rapid gefeiert. Matchwinner für die Vorarlberger war der in der 62. Minute eingewechselte Hannes Aigner, der zwei Elfmeter (77., 91.) verwandelte. Für die Gastgeber, die das Match nach zwei Ausschlüssen nur zu neunt beendeten, hatte Louis Schaub zum 1:0 getroffen (72.).

Während die siebentplatzierten Vorarlberger punktemäßig zur Wiener Austria (beide 22) aufschlossen, fehlen dem Tabellendritten Rapid (29) bereits elf Punkte auf Spitzenreiter Salzburg, der zwei Stunden zuvor einen 2:0-Heimsieg über den Vorletzten Mattersburg gefeiert hatte. Sturm Graz liegt nach dem 6:1-Heimtriumph am Dienstagabend gegen die Admira neun Zähler vor dem Rekordmeister, der drei Tage nach dem 2:3 im Schlager gegen Salzburg die nächste Heimniederlage kassierte und sowohl Thanos Petsos (76.) als auch Boli Bolingoli (90.) durch Ausschlüsse wegen Torraubs verlor.(APA)