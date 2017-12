Chapeco – Ein Jahr nach dem tragischen Flugzeugabsturz des Fußballteams Chapecoense hat die komplett neu formierte Mannschaft überraschend den Sprung in die Qualifikation für die südamerikanische Champions League geschafft. Mit einem umjubelten Tor in der 95. Minute durch Tulio de Melo gelang am letzten Spieltag der brasilianischen Meisterschaft der notwendige 2:1-Heimsieg gegen Curitiba.

Damit schaffte „Chape“ in der Abschlusstabelle Platz acht. Der berechtigt noch zur Qualifikationsrunde der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League in Europa. Als Meister stand in Brasilien schon seit Wochen Corinthians Sao Paulo fest.

Der Flugzeugabsturz am 28. November 2016 war ein Ereignis von extremer Tragik: Der 1973 gegründete Verein war auf dem Weg zum bisher größten Spiel seiner Geschichte: dem Final-Hinspiel um die Copa Sudamericana gegen Atlatico Nacional aus Medellin. Dieser Bewerb ist in etwa vergleichbar mit der Europa League.

Jubel an einem ganz besonderen Datum

Wegen Treibstoffmangels stürzte das Charterflugzeug jedoch kurz vor dem Flughafen ab, 71 Menschen starben, nur sechs überlebten, darunter drei Spieler. Bis heute warten die Angehörigen auf Entschädigungen, ein Versicherungsunternehmen weigerte sich, die Polizze in Höhe von 25 Millionen Dollar (21,03 Mio. Euro) zu zahlen, da die bolivianische Fluggesellschaft LaMia bei den Versicherungszahlungen in Verzug gewesen sei.

Das Spiel in der Arena Conda im südbrasilianischen Chapeco fand an einem ganz besonderen Datum statt. Vor genau einem Jahr hatten hier am 3. Dezember 2016 auf dem grünen Rasen 50 Särge mit gestorbenen Spielern, Trainern und Betreuern gestanden - von der brasilianischen Luftwaffe aus Kolumbien eingeflogen. Es regnete in Strömen, das ganze Stadion weinte zum letzten Geleit. Nun gab es ganz andere Bilder.

Auf dem Spielfeld des Stadions lagen sich alle in den Armen, in der Kabine ging die Feier weiter, Spieler und Betreuer hüpften wild umher. Noch vor wenigen Wochen war das mit mehr als 20 Spielern neu formierte Team im Abstiegskampf, zwei Trainer wurden entlassen.

„Corinthians wird es entschuldigen, Glückwunsch zum Titel. Aber es gibt wohl keine schönere Wendung als die von Chapecoense 2017“, meinte die Zeitung „O Globo“. Die ersten sechs Teams sind fix für die Gruppenphase der Copa qualifiziert, der Meisterschaftssiebente und -achte dürfen diesmal in der Qualifikation antreten. Chapecoense profitierte davon, dass Gremio Porto Alegre die diesjährige Copa gewann und automatisch qualifiziert ist - Gremio wurde Vierter und machte damit den Platz für „Chape“ als Achter frei.

Juristischer Kampf gegen Versicherung

Wie der Club zuletzt mitteilte, will man nun auf juristischem Wege gegen die Versicherung der Charterfluggesellschaft LaMia und den bolivianischen Staat vorgehen, um endlich die Entschädigungen zu bekommen. Es gibt auch Vorwürfe gegen die bolivianische Flugsicherheitsbehörde, da die dort gestartete Maschine mit der zu knapp bemessenen Kerosinmenge womöglich nicht hätte starten dürfen.

Von den überlebenden Spielern feierte Alan Ruschel im August bei einem Freundschaftsspiel gegen den FC Barcelona ein emotionales Comeback, Abwehrspieler Neto hofft auf eine Rückkehr 2018. Dem Tormann Jackson Follmann musste der rechte Unterschenkel amputiert werden - alle drei feierten jetzt den unerwarteten Erfolg mit. (APA)