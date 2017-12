Innsbruck — Es geht um Tore, Punkte und Titel im Fußball. Und natürlich um Geld. An gewissen Stellen dreht sich das Spiel am Rasenviereck auch ein Stück weit ums Prestige. Womit man beim heutigen Rückspiel zwischen dem deutschen und französischen Tabellenführer wäre: Denn die 0:3-Niederlage, die die Münchner am 27. September im Spitzenspiel der Gruppe B im Pariser Prinzenpark-Stadion erlitten haben, war ein Stich mitten ins Herz. Einer, der so gesessen hat, dass Carlo Ancelotti einen Tag später weichen musste. So darf sich der große FCB nicht präsentieren — bei etwas mehr Konsequenz von Neymar, Cavani, Mbappe und Co. hätte es sogar noch weit schlimmer kommen können.

Dann kam wieder der große Jupp (Heynckes). Jener Mann, der den Bayern das Triple (2013) beschert hat. Seit der Amtsübernahme des 72-Jährigen kehrte man mit zehn Siegen in den letzten elf Pflichtspielen zurück in die Spur. Dermaßen, dass in der Liga schon wieder Langeweile droht. Der FC Bayern fühlt sich aber ohnedies zu Höherem berufen. Weswegen es im heutigen Champions-League-Schlager gegen Paris trotz hochkarätiger Ausfälle (Robben, Neuer, Thiago ...) um eine Botschaft an Fußball-Europa geht. „Wir müssen uns selbst und Europa auch zeigen, dass wir noch Titelanwärter sind", führt Flügel Kingsley Coman vor dem Treffen mit seinen Landsleuten aus. Der Emporkömmling aus Paris hat zwar den katarischen Scheich, Bayern aber eine große Historie in der Champions League zu bieten. „Es geht um das Prestige", heizt Heynckes die Partie an.

Auf Teufel komm raus werde man freilich nicht stürmen. Ein Schuss, der gegen die großartigen PSG-Individualisten ohnehin nach hinten losgehen würde. Und ein 4:0-Sieg, der aufgrund der direkten Duelle zum Gruppensieg reichen würde, scheint ohnehin eher utopisch. „Man sollte realistisch bleiben", mahnt Heynckes. Eine Aussage, die Weltmeister Jerome Boateng mit treffenden Worten ergänzt: „Wenn wir gegen Paris so spielen wie in der ersten Halbzeit gegen Hannover, dann schießen sie uns ab." Dafür muss man auch nur einen Blick auf die Tabelle und das Torverhältnis (24:1) der französischen Weltauswahl richten.

Noch vier Achtelfinal-Tickets zu vergeben

Während es beim Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Paris SG „nur" noch um den Gruppensieg geht, sind heute auch noch vier Achtelfinal-Tickets zu vergeben:

Gruppe A: Europa-League-Gewinner Manchester United ist als Gruppe-A-Spitzenreiter praktisch aufgestiegen, die Truppe von Jose Mourinho kann sich im Heimspiel gegen ZSKA Moskau sogar eine Niederlage mit sechs Toren Differenz leisten. Russlands Vizemeister weist wie der zweitplatzierte FC Basel, der beim noch punktlosen Tabellenletzten Benfica Lissabon gastiert, drei Punkte Rückstand auf.

Gruppe C: Chelsea (bereits fix weiter) empfängt den Tabellendritten Atletico Madrid, der im Frühjahr wohl nur in der K.o.-Phase der Europa League weiterspielen wird. AS Roma hat nämlich zwei Zähler Vorsprung auf die Spanier und steht im Heimspiel gegen das bereits fix ausgeschiedene Schlusslicht Qarabag vor einem Pflichtsieg.

Gruppe D: Ähnlich gut wie für die Roma ist die Ausgangslage auch für Juventus, das Gruppe-D-Letzten Olympiakos Piräus zu Gast ist. Der Finalist der abgelaufenen Saison geht mit einem Zähler Vorsprung ins Fernduell um Platz zwei mit Sporting Lissabon, der zum Abschluss unbedingt einen Sieg in Barcelona braucht, um seine Achtelfinalchance zu wahren. Bei Punktegleichheit hätte im direkten Duell „Juve" die Nase aufgrund des direkten Duells vorne. (lex, t.w., APA/dpa)

Champions League - 6. Spieltag Gruppe A

Benfica Lissabon - FC Basel 20.45 Uhr

Manchester United - ZSKA Moskau 20.45 Uhr Gruppe B

Celtic Glasgow - RSC Anderlecht 20.45 Uhr

Bayern München - Paris St. Germain 20.45 Uhr Gruppe C

Chelsea - Atletico Madrid 20.45 Uhr

AS Roma - Qarabag Agdam (AZE) 20.45 Uhr Gruppe D

FC Barcelona - Sporting Lissabon 20.45 Uhr

Olympiakos Piräus - Juventus Turin 20.45 Uhr