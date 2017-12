Paris Saint-Germain fand nach zwei Niederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur. Dank des 3:1-Heimsieges gegen Lille am Samstag ist das Starensemble vorzeitig Herbstmeister der französischen Ligue 1. In Abwesenheit des gesperrten Neymar schossen die Argentinier Angel Di Maria und Javier Pastore sowie Kylian Mbappe die Pariser Tore. Zuletzt hatte PSG gegen Aufsteiger Straßburg in der Meisterschaft und Bayern München in der Champions League verloren. (APA)