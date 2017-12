Dortmund - Borussia Dortmund wird sich nach Informationen der Sport Bild von Trainer Peter Bosz trennen. Demnach kam die Clubführung des deutschen Fußball-Bundesligisten im Anschluss an das 1:2 gegen Werder Bremen zur Entscheidung, die Zusammenarbeit mit dem Niederländer zu beenden.

Die Trennung soll am Sonntag offiziell werden. Diese Entscheidung wollte der Club am Samstagabend jedoch nicht bestätigen.

Bosz hatte erst in diesem Sommer das Traineramt übernommen. Nach zuletzt acht sieglosen Spielen in der Bundesliga und dem Aus in der Champions League war der Coach stark in die Kritik geraten. (APA/dpa)