Wolfsburg – Der FC-Bayern-Verfolger RB Leipzig droht den Anschluss an den Tabellenführer der deutschen Fußball-Bundesliga zu verlieren. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl kam am Dienstag beim VfL Wolfsburg über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus. Damit blieb Leipzig im dritten Liga-Spiel in Folge ohne Sieg und könnte am Mittwoch bis auf zehn Punkte hinter Herbstmeister München zurückfallen, der Köln empfängt.

Vor 22.827 Zuschauern brachte Paul Verhaegh (15.) die Wolfsburger per Foulelfmeter in Führung. Marcel Halstenberg (53.) erzielte den Ausgleich für den Vizemeister der sich nicht für seine über weite Strecken dominante Spielweise belohnte, sondern im Finish sogar einen starken Goalie Peter Gulacsi und viel Unvermögen der Gastgeber im Abschluss brauchte.

„Wir haben vor der Partie schon gewusst, dass es schwierig wird. Wir haben gesagt, wenn wir einen Punkt machen, nehmen wir den mit“, sagte Leipzig-Legionär und ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker nach dem 1:1 bei Sky. „Wir wollen natürlich vorne dabei bleiben“, fügte der Salzburger an. Während Ilsanker durchspielte und Konrad Laimer in der 82. Minute aufs Feld kam, fehlte Marcel Sabitzer verletzt.

Ab 20.30 Uhr standen drei weitere Partien der 16. Runde am Programm. Dabei gab auch Peter Stöger in Mainz sein Trainerdebüt auf der Bank von Borussia Dortmund. (dpa)