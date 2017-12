Huddersfield – Englands Fußball-Meister Chelsea hat den dritten Platz in der Premier League gefestigt und zu Manchester United aufgeschlossen. Die Londoner siegten am Dienstag souverän mit 3:1 (2:0) bei Huddersfield Town. Tiemoue Bakayoko (23.), Willian (43.) und Pedro (50.) erzielten die Tore für die „Blues“, die mit 35 Punkten gleichauf mit United sind. Elf Zähler voran liegt weiter Leader Manchester City.

ÖFB-Teamverteidiger Sebastian Prödl kassierte mit Watford hingegen eine 1:2-Niederlage bei Crystal Palace. In London lagen die Gäste dank eines frühen Treffers von Daryl Janmaat (3.) bis zum Finish 1:0 in Front, ehe die Partie nach Gelb-Rot für Tom Cleverley (87.) eine bittere Wende nahm. Bakary Sako (89.) und James McArthur (93.) sorgten noch für den Sieg des Abstiegskandidaten.

Stoke City bezog in Burnley eine weitere schmerzhafte Niederlage. Der Treffer zum 1:0-Sieg der Gastgeber fiel in der 89. Minute. Mit 16 Punkten steht der abstiegsgefährdete Ex-Club von Marko Arnautovic nach 17 Runden so schlecht da wie noch nie in der Premier League. (APA/dpa/sda)