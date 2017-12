Chicago – Dortmund-Profi Christian Pulisic ist in den USA zum jüngsten „Fußballer des Jahres“ gewählt worden. Dies teilte US Soccer am Donnerstag (Ortszeit) mit. Pulisic habe 94 Prozent aller Stimmen erhalten. Wählen duften Verbands- und Clubtrainer, aktuelle und ehemalige Nationalspieler sowie Funktionäre und Journalisten.

Mit 19 Jahren ist der Mittelfeldspieler des Clubs von Trainer Peter Stöger der jüngste Gewinner in der 34-jährigen Geschichte der Auszeichnung. In neun Länderspiel-Einsätzen in diesem Jahr erzielte Pulisic sechs Tore und bereite vier vor. Erst im vergangen Jahr hatte er die Auszeichnung als bester US-Nachwuchsspieler erhalten. (APA/dpa)