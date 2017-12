Englands Rekordmeister Manchester United liegt in der Premier League auch nach der 18. Runde elf Punkte hinter dem in der Tabelle führenden Rivalen City. Das zweitplatzierte Team von Trainer Jose Mourinho feierte am Sonntag ohne den gesperrten Franzosen Paul Pogba beim Vorletzten West Bromwich Albion einen 2:1-Pflichtsieg, den Romelu Lukaku (27.) und Jesse Lingard (35.) fixierten. Für den Nachzügler war der Anschlusstreffer von Gareth Barry (77.) zu wenig. City hatte bereits am Samstag gegen Tottenham klar 4:1 gewonnen.

FC Liverpool nach Sieg in Bournemouth Vierter

Der FC Liverpool ist dank des neunten Saisonsiegs auf den vierten Tabellenplatz geklettert. Der 18-malige englische Meister setzte sich am Sonntag beim AFC Bournemouth mit 4:0 (3:0) durch. Die Treffer für die Reds erzielten Philippe Coutinho (20. Minute), Dejan Lovren (26.), Mohamed Salah (44.) und Roberto Firmino (66.). (APA/TT.com)