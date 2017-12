Gelsenkirchen – Mit dem Einzug ins Viertelfinale des deutschen Cups will Schalke 04 seine tolle Bundesliga-Hinrunde krönen. Trainer Domenico Tedesco erwartet für das Dienstagduell (20.45 Uhr) mit Köln aber eine „sehr, sehr sensible“ Partie. „Das wird ein dicker Brocken für uns“, warnte der Coach von Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf. Das Achtelfinalhighlight Bayern - Dortmund steigt erst am Mittwoch.

Die Kölner holten am Samstag beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg im zweiten Spiel nach der Ära von Peter Stöger ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga und schlossen die Hinrunde mit nur sechs Punkten als abgeschlagener Tabellenletzter ab. „Köln ist wieder beisammen. Die Mannschaft kann viel mehr, als ihr Tabellenplatz aussagt. Sie haben nichts zu verlieren“, betonte Tedesco, dessen Team als Tabellenzweiter in die Winterpause geht. Ebenfalls am Dienstag nimmt der letzte Drittligist im DFB-Pokal Anlauf, gastiert der SC Paderborn beim Zweitliga-Tabellenvierten FC Ingolstadt.

Piszcek und Durm wieder voll belastbar

Erst am Mittwoch kommt es dann zum Gigantenduell zwischen Bayern München und dem von Stöger wiederbelebten BVB. In Dortmund entspannt sich allmählich die Personallage. Die Langzeitverletzten Lukasz Piszczek und Erik Durm sind wieder voll belastbar, auch wenn der zuletzt schmerzlich vermisste Außenverteidiger Piszczek noch keine Option für Mittwoch ist.

Ebenfalls kein Thema ist Zlatko Junuzovic bei Werder Bremen, das am Mittwoch im Duell zweier Liga-Nachzügler den SC Freiburg empfängt. Der Kapitän fehlte schon beim 2:2 am Wochenende gegen Mainz aufgrund muskulärer Probleme und „wird es nicht schaffen“, wie Trainer Florian Kohfeldt am Montag bestätigte. (APA)