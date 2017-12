Gelsenkirchen, Paderborn/Mainz – Schalke 04 ist am Dienstagabend ins Viertelfinale des deutschen Fußball-Cups eingezogen. Die Gelsenkirchener setzten sich im Achtelfinal-Duell mit dem diese Saison schwächelnden Liga-Rivalen 1. FC Köln vor 50.000 Zuschauern in der Veltins Arena völlig verdient mit 1:0 (0:0) durch. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Max Meyer per Kopf nach einem Oczipka-Eckball in der 63. Minute.

Die in der Liga auf Rang zwei liegende Truppe von Trainer Domenico Tedesco krönte eine starke Herbstsaison, blieb im 13. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Im Vorjahr war im Viertelfinale dann gegen Bayern München Endstation. Guido Burgstaller war wie so oft zuletzt ein ständiger Gefahrenherd in der Schalker Offensive.

Der 28-jährige Kärntner schoss mit links knapp daneben (52.). Zudem wurde ein Abseitstor des ÖFB-Teamstürmers wegen einer knappen Abseitsstellung zurecht nicht anerkannt (68.). Burgstaller bereitete während seines Einsatzes über die volle Distanz auch zwei Topchancen von Matija Nastasic (62.) und „Joker“ Breel Embolo (80.) ideal vor. Sein Landsmann Alessandro Schöpf hatte ebenfalls Anteil am Erfolg, wurde erst in der 79. Minute ausgetauscht.

Das Viertelfinale wird am 6./7. Februar gespielt, die Auslosung geht am 7. Jänner über die Bühne. Im Lostopf werden auch die Bayern oder Peter Stögers Borussia Dortmund sein. Die beiden Topteams treffen am Mittwoch im Achtelfinale aufeinander.

Auch Mainz und Paderborn im Viertelfinale

Der 1. FSV Mainz 05 hat durch den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Cups nach zuvor fünf sieglosen Spielen in der deutschen Fußball-Bundesliga in Serie doch noch einen versöhnlichen Jahres-Abschluss gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz, dem Karim Onisiwo weiter fehlte, drehte das Dienstag-Achtelfinale gegen den Ligakonkurrenten VfB Stuttgart nach 0:1-Rückstand noch zu einem 3:1.

Mainz steht erstmals seit fünf Jahren im Viertelfinale. Für die Tore sorgten Emil Berggreen (62.), Abdou Diallo (71.) und Suat Serdar (93.). Ebenfalls den Einzug in die Runde der letzten acht – zum ersten Mal in der Clubgeschichte – schaffte der SC Paderborn. Der Drittligist behielt gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt mit 1:0 die Oberhand. Der 23-jährige Ex-ÖFB-U21-Teamspieler Sebastian Wimmer wurde bei den Siegern in der 95. Minute eingewechselt. Bei den Verlierern saß Marco Knaller auf der Bank. (APA)