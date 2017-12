Salzburg – Andre Ramalho kehrt in der Winterpause vom deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen zu Red Bull Salzburg zurück. Wie Österreichs Serienmeister am Donnerstag bekanntgab, unterzeichnete der 25-jährige Brasilianer einen Vertrag bis Sommer 2022. Der Innenverteidiger war im Sommer 2015 nach gut vier Jahren in Salzburg gemeinsam mit Trainer Roger Schmidt zum Werksclub gewechselt.

Ramalho, der mit Umfeld und Philosophie der „Bullen“ bestens vertraut ist, könnte ohne große Adaptierungsprobleme jene Lücke füllen, die ein Abgang seines Landsmanns Paulo Miranda hinterlassen würde. Zwar ist der Abschied des Routiniers noch nicht offiziell, der Verein hat aber mehrmals betont, dass es Miranda schon im Winter in seine Heimat zurückzieht.

Ramalho: „Nur positive Erinnerungen“

„In Salzburg zu sein, ist für mich wie nach Hause zu kommen“, wurde Ramalho in einer Presseaussendung zitiert. „Ich habe noch viele Freunde hier und fühle mich wie in meiner zweiten Heimat. Alle freuen sich über meine Ankunft, das tut gut. Mit Red Bull Salzburg verbinde ich nur positive Erinnerungen.“

Unter Schmidt entwickelte sich der von Red Bull Brasil nach Europa gekommene Ramalho zum wichtigen Baustein jener Mannschaft, die auch in der Europa League für Furore sorgte, insgesamt absolvierte er 99 Pflichtspiele für die Salzburger. In Deutschland allerdings konnte er sich nicht richtig durchsetzen. Für Bayer und als Leihspieler bei Mainz 05 brachte er es auf 48 Einsätze in Bundesliga, DFB-Cup, Champions League und Europa League. (APA)