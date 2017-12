Crotone - Der SSC Napoli ist Halbzeit-Meister in der italienischen Fußball-Liga. Die Mannschaft aus Neapel feierte am Freitagabend einen 1:0-Sieg bei Crotone und baute die Tabellenführung in der Serie A nach dem Auftaktspiel der 19. Runde auf vier Punkte aus. Zum Matchwinner avancierte der 30-jährige Club-Rekordtorschütze Marek Hamsik in der 17. Minute.

Für Napoli war es der dritte Ligasieg in Folge, inklusive Cup-Achtelfinale verließ man viermal nacheinander als Sieger den Platz. Verfolger und Titelverteidiger Juventus Turin ist erst am Samstag bei Hellas Verona im Einsatz. (APA)