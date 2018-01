Barcelona – Der FC Barcelona hat seine Dominanz in der Primera Division auch zu Beginn des neues Jahres fortgesetzt. „Barca“ gewann am Sonntag vor 56.380 Zuschauern im Camp Nou gegen UD Levante glanzlos mit 3:0 (2:0) und bleibt damit in dieser Saison in der höchsten spanischen Fußball-Spielklasse ungeschlagen.

Lionel Messi (12.) in seinem 400. Primera-Division-Spiel, Luis Suarez (38.) und Paulinho (93.) erzielten die Tore für die Katalanen, bei denen der lange Zeit verletzte 105-Millionen-Euro-Sommertransfer Ousmane Dembele sein Ligadebüt gab. Der jüngste Transferrekordler Philippe Coutinho weilte noch nicht im Stadion.

„Barca“ liegt weiter souverän und neun Punkte vor seinem ersten Verfolger Atletico Madrid an der Tabellenspitze. Der viertplatzierte Titelverteidiger Real Madrid war erst am Sonntagabend (20.45) bei Celta Vigo im Einsatz.

Real Madrid – Celta Vigo 2:2 (2:1)

Real Madrid verliert in der spanischen Fußball-Primera-Division immer weiter am Boden. Am Sonntag drehten Cristiano Ronaldo und Co. bei Mittelständler Celta Vigo die Partie dank eines Doppelpacks von Gareth Bale (36., 38.) zwischenzeitlich, mussten sich schließlich aber mit einem 2:2 (2:1) zufriedengeben. Der Rückstand auf Leader FC Barcelona beträgt bei einem Spiele weniger bereits 16 Punkte.

Daniel Wass (33.) hatte Vigo in Führung gebracht. Dann kam der Zwischensprint von Bale, ehe Maxi Gomez die Gastgeber acht Minuten vor Schluss erneut jubeln ließ. Real-Keeper Keylor Navas hatte zuvor einen Foulelfmeter von Iago Aspas pariert (72.). (APA/Reuters)