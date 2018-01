Barcelona – Das Debüt von Rekordeinkauf Philippe Coutinho für den FC Barcelona verzögert sich um ein paar Wochen. Der am Samstag für 120 Millionen Euro (plus 40 Mio. Bonus) von Liverpool zum Spitzenreiter der spanischen Fußball-Liga gewechselte Brasilianer ist verletzt. Coutinho leidet an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und wird bis Ende Jänner ausfallen, teilte Barcelona am Montag mit.

Coutinho hatte sich die Blessur noch im Einsatz für Liverpool zugezogen. Das Debüt des Offensivspielers könnte damit im Derby gegen Espanyol am 4. Februar erfolgen. Für den Stadtrivalen spielte Coutinho 2012 für ein halbes Jahr. (APA/Reuters)