13. Jänner: FC Südtirol – FC Wacker um 14.30 Uhr in Bozen. 17. Jänner: 1860 München – FC Wacker in München (Uhrzeit noch nicht fixiert). 20. Jänner: FC Wacker – SK Bischofshofen in Innsbruck. 23. Jänner: FC Wacker – Wacker Amateure; Wiesengasse A (15.30). 27. Jänner: RB Salzburg – FC Wacker in Lieferung um 14 Uhr. 29. Jänner bis 8. Februar: Trainingslager auf Teneriffa mit zwei bis drei Testspielen. 13. Februar: Gegner noch offen. 17. Februar: Wacker Burghausen – FC Wacker in Burghausen (14 Uhr). 23. Februar: Rückrundenauftakt mit dem Auswärtsspiel beim TSV Hartberg.