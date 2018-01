Feldkirch – Die Österreich-Radrundfahrt beginnt heuer erstmals in Feldkirch, das 2018 sein 800-jähriges Stadtjubiläum begeht. Die Auftaktetappe der 70. Auflage am 7. Juli beginnt und endet beim Montforthaus, auch die zweite wird dort gestartet. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Der restlichen Streckenverlauf wird erst am 3. Mai in Linz präsentiert. (APA)