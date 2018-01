Von Roland Kirchler Der Abgang von Rene Hellermann sorgt bei mir für ein lachendes und ein weinendes Auge. Einerseits verlieren wir den besten Stürmer der Altersklasse an einen Verein außerhalb Tirols. Andererseits hat sich Rene das verdient und erarbeitet. Natürlich wäre es das Ziel der Tiroler Ausbildung, dass heimische Talente wie er im Tiroler Spitzenfußball zu sehen sind, aber mit der Einberufung ins U18-Nationalteam und seinen Toren in der Jugendliga tat sich eine Tür auf, da konnte man ihn schlichtweg nicht mehr halten. Man muss angesichts der Red-Bull-Infrastruktur in Liefering und des Netzwerks, der Durchgängigkeit bis hin zu Leipzig, ganz ehrlich sagen: Das Angebot war sehr verlockend. Zwar wurde mit Wacker-Manager Ali Hörtnagl geredet, aber da war dann kein Weg mehr, ihn in Tirol zu halten. Selbst Angebote aus Köln und Leverkusen wurden ausgeschlagen. Wie der Weg funktionieren kann, das zeigt das Beispiel Marcel Sabitzer. Potenzial hat auch Rene, das war auch in den letzten Jahren schon zu erkennen. Was man unter dem Strich sagen kann: Ein Guter wird immer seinen Weg machen. Ex-ÖFB-Teamspieler Roli Kirchler kommentiert für die TT das Fußballgeschehen.