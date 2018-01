Köln/Dortmund – Borussia Dortmund hat gegen den VfL Wolfsburg den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Der BVB trennte sich am Sonntagabend von seinen Gäste aus Niedersachsen mit 0:0 und ist nach dem ersten Spieltag der Rückrunde Vierter der Fußball-Bundesliga. Vor 80.600 Zuschauern waren die Gastgeber überlegen, nutzten aber zahlreiche Chancen nicht.

Wolfsburg hat als Zwölfter der Fußball-Bundesliga nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Dortmund bestritt den Rückrundenstart ohne Pierre-Emerick Aubameyang. Wie der Club vor dem Anpfiff mitteilte, wurde der Torjäger zum wiederholten Mal aus disziplinarischen Gründen kurzfristig aus dem Kader gestrichen, weil er die Mannschaftssitzung am Vortag verpasst hatte. Zudem fehlte in Christian Pulisic eine weitere Offensivkraft aus gesundheitlichen Gründen.

Zorc: „So kann es nicht weitergehen“

Deshalb war Stöger im Angriff zu Umstellungen gezwungen. So standen der erst 17 Jahre alte Jadon Sancho und der nur sechs Monate ältere Alexander Isak in der Startelf. Das Fehlen von Aubameyang und Pulisic kostete die Borussia viel Offensivkraft.

Michael Zorc machte nach dem Schlusspfiff aus seinem Unmut über die jüngste Eskapade des eigenwilligen Stars keinen Hehl: „Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem man es nicht mehr tolerieren kann. Da sind wir heute angekommen. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht“, kommentierte der Sportdirektor beim TV-Sender „Sky“.

In erster Verärgerung wollte Zorc nicht ausschließen, dass sich die Borussia noch in dieser Winterpause von Aubameyang trennt: „So kann es nicht weitergehen. Es kommt Unruhe in die Mannschaft.“ Der Sportdirektor kündigte weitere Sanktionen im „monetären Bereich“ an.

Trainer Peter Stöger hatte vor dem Anpfiff darüber informiert, dass der Angreifer einer „wichtigen, angekündigten Sitzung“ am Samstag ferngeblieben war. „Wir waren der Einschätzung, dass es ihm nicht so wichtig war, dass er nicht so fokussiert war. Für uns war es eine klare Geschichte“, erklärte der BVB-Coach.

„Er hat kurz angedeutet, dass er es vergessen hat. Daraus haben wir die Konsequenzen gezogen. Er war dennoch überrascht. Jetzt spielt ein anderer, der total fokussiert ist.“ Das Wichtigste sei die Entwicklung der Mannschaft, daher habe er diese Entscheidung getroffen, so Stöger. Er sei aber nicht nachtragend: „Er kann sich für die nächste Woche wieder anbieten.“

Es ist nicht die erste Verfehlung des 28 Jahre alten Angreifers, der den Club immer wieder mit Eskapaden auf Trab hält und für Wirbel sorgt. Und es ist insgesamt bereits die dritte BVB-Partie, die der Angreifer wegen einer Suspendierung verpasst.

Köln – Mönchengladbach 2:1

Für den 1. FC Köln ist der Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder etwas näher gerückt. Das Schlusslicht startete am Sonntag mit einem durch Winter-Zugang Simon Terodde erst in der 96. Minute fixierten 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde. Der Ex-Club von Trainer Peter Stöger holte damit sechs der bisherigen neun Punkte in den jüngsten beiden Runden.

Die Richtung für die Kölner, für die auch Frederik Sörensen (34.) traf, stimmt also. Kommenden Samstag gilt es den Aufwärtstrend im Kellerduell beim HSV fortzusetzen. Die Hamburger haben nur noch sechs Zähler mehr als Köln auf dem Konto. Werder Bremen, das auf dem Relegationsrang liegt, hat nur noch sieben Zähler Luft auf das Tabellenende. Der erste Nichtabstiegsplatz, den Mainz einnimmt, ist für die Kölner acht Punkte entfernt.

Für die Gladbacher war nur Raffael (69.) erfolgreich, sie kassierten einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Der Verein ist mit 28 Zählern Sechster. (APA, dpa)