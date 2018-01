Liverpool – Der FC Liverpool hat Manchester City in der Premier League die erste Saisonniederlage beigebracht. Das Team von Coach Jürgen Klopp schlug den zuvor unbesiegten Tabellenführer am Sonntag an der heimischen Anfield Road mit 4:3 (1:1), musste am Ende aber noch zittern.

Im ersten Spiel nach dem Wechsel des Brasilianers Philippe Coutinho zum FC Barcelona erzielten Alex Oxlade-Chamberlain (9. Minute), Roberto Firmino (59.), Sadio Mané (61.) und Mohamed Salah (68.) die Tore für die furios aufspielenden Reds, bei denen Klopp auf den angeschlagenen Neuzugang Virgil Van Dijk verzichtete.

Für das vom früheren Bayern-Coach Pep Guardiola trainierte Manchester City trafen der deutsche Nationalspieler Leroy Sané (40.) und der eingewechselte Bernardo Silva (84.). In der Nachspielzeit machte es der frühere Dortmunder Ilkay Gündogan (90.+1) mit seinem Treffer noch einmal spannend. Man City bleibt trotzdem souveräner Spitzenreiter und hat noch 15 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Liverpool. (dpa)