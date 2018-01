Wien – Österreichs Fußball-Nationalteam liegt in der Weltrangliste des Weltverbands FIFA weiter auf dem 29. Platz. Bei nur 22 Freundschaftsspielen seit der Dezember-Ausgabe blieb das Donnerstag veröffentlichte Ranking in den vorderen Rängen unverändert. Weltmeister Deutschland liegt vor Brasilien und Europameister Portugal an der Spitze. Die nächste Weltrangliste wird am 15. Februar veröffentlicht.

Die aktuelle FIFA-Weltrangliste (Stand 18. Jänner 2018):

1. ( 1.) Deutschland 1.602 Punkte

2. ( 2.) Brasilien 1.483

3. ( 3.) Portugal 1.358

4. ( 4.) Argentinien 1.348

5. ( 5.) Belgien 1.325

6. ( 6.) Spanien 1.231

7. ( 7.) Polen 1.209

8. ( 8.) Schweiz 1.190

9. ( 9.) Frankreich 1.183

10. (10.) Chile 1.147

weiter:

29. (29.) ÖSTERREICH 815

Die nächste FIFA-Weltrangliste erscheint am 15. Februar 2018.