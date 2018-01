Manchester City bleibt auch nach der 24. Runde souveräner Spitzenreiter der englischen Fußball-Premier-League. Die Mannschaft von Coach Josep Guardiola feierte am Samstag gegen Newcastle United einen verdienten, aber glanzlosen 3:1-Heimsieg und führt damit die Tabelle weiterhin zwölf Punkte vor Manchester United an.

Das erste Tor für die Gastgeber, die vor sechs Tagen mit dem 3:4 in Liverpool ihre erste Saisonniederlage auf nationaler Ebene kassiert hatten, fiel in der 34. Minute. Eine Flanke von Kevin de Bruyne fand - möglicherweise noch leicht von Sergio Aguero mit dem Kopf berührt - den Weg ins Tor. Der Treffer wurde offiziell dem Argentinier zugeschrieben, der in der 63. Minute aus einem Elfmeter auf 2:0 erhöhte.

Newcastle kam zwar in der 67. Minute durch Jacob Murphy noch einmal heran, doch Aguero sorgte in der 83. Minute nach sehenswerter Vorarbeit von Leroy Sane für den Endstand. (APA)