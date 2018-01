Lausanne – Für Teamchef Franco Foda und die Nationalelf wird es am Mittwoch (12.00 Uhr) ernst. Die ÖFB-Auswahl erfährt ihre Gegner in der im Herbst erstmals ausgetragenen UEFA Nations League.

Österreich ist in der zweithöchsten Spielklasse europäischer Teams, der Liga B, wie Wales, Russland und die Slowakei einer der Gruppenköpfe. Mögliche Gegner aus Topf zwei sind Schweden, die Ukraine, Irland und Bosnien-Herzegowina. Aus Topf drei werden Nordirland, Tschechien, Dänemark und die Türkei zugelost.

Die Sieger der vier Dreiergruppen haben die Chance, sich im Frühjahr 2020, nach der im kommenden Jahr ausgetragenen EM-Qualifikation, noch einen Startplatz bei der EM-Endrunde zu sichern. Vier der insgesamt 24 EM-Tickets werden über die Nations League vergeben - in jeder der vier nach Leistungsstärke der Mannschaften abgestuften Ligen eines.

EM-Ticket und Aufstieg als Belohnung

Den Gruppensiegern in Österreichs Liga B winkt neben einer Chance auf das EM-Ticket der Aufstieg in die Liga A mit den europäischen Fußball-Schwergewichten Deutschland, Spanien oder Frankreich. Die Letztplatzierten müssen in Liga C absteigen.

Der ÖFB begrüßt den neuen Bewerb. „Für uns ist die Einführung der UEFA Nations League gut, weil es einen zusätzlichen Wettbewerb gibt und das Publikum darauf anders reflektiert als auf ein Freundschaftsspiel“, erklärte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Auch Foda sieht den Bewerb positiv. „Die UEFA Nations League ist für uns ein wichtiger Wettbewerb und eine zusätzliche Chance, uns für die EURO 2020 zu qualifizieren. Es sind sehr interessante potenzielle Gegner dabei. Wir lassen uns überraschen, was die Auslosung bringt“, erklärte der neue Teamchef.

Die Nations-League-Gruppen werden in Hin- und Rückspielen ausgespielt. Der Terminplan soll noch am Tag der Auslosung feststehen. An den beiden durch die vier Partien in Liga B noch offenen Länderspiel-Terminen im Herbst will der ÖFB Freundschaftsspiele austragen. Die Gegner dafür stehen noch nicht fest.

Die Auslosung der eigentlichen EM-Qualifikation für 2020 folgt erst am 2. Dezember in Dublin. Für die Setzung ist das Abschneiden in der Nations League entscheidend. (APA)