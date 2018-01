Von Michael Pipal

Lausanne - Gleich bei der Premiere der UEFA Nations League durfte sich Österreichs Nationalteam von Glücksgöttin Fortuna geküsst fühlen. Die ÖFB-Elf bekommt es bei den ersten Bewerbsspielen unter der Regentschaft von Teamchef Franco Foda mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland zu tun. In Liga B erwischte die rot-weiß-rote Fußball-Auswahl damit die augenscheinlich einfachste Gruppe. ÖFB-Boss Leo Windtner gab zu: "Es hätte schlimmer kommen können. Aber wir werden die Gegner nicht unterschätzen."

Die sechs Gruppenspiele finden an drei Doppelspieltagen im Herbst statt. Ein etwaiges EM-Play-off würde für die ÖFB-Elf Ende März 2020 über die Bühne gehen.

Im Vorfeld hagelte es Kritik am komplizierten Modus der Nations League und den zusätzlichen Bewerbsspielen für die ohnehin strapazierten Fußballprofis der europäischen Top-Teams. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin will mit dem neuen Prozedere vor allem kleinen Nationen eine reelle Chance garantieren, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren.

Ein Überblick mit den wichtigsten Infos zum neuen UEFA-Bewerb:

So funktioniert die Nations League

In vier Ligen (A, B, C, D - Einteilung erfolgt über den UEFA-Koeffizienten) werden in Hin- und Rückspielen jeweils vier Gruppensieger ermittelt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass ungefähr gleich starke Mannschaften aufeinandertreffen.

Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen bei der nächsten Auflage der Nations League auf, die Gruppenletzten der Ligen A, B und C steigen ab.

Die vier Gruppensieger von Liga A spielen in den "Nations League Finals" Anfang Juni 2019 den Sieger der Nations League aus. Das Turnier wird im Zweijahres-Rhythmus ausgetragen.

Am Beispiel Österreich bedeutet das: Gewinnt die ÖFB-Elf ihre Gruppe in der Liga B, steigt sie in die Liga A mit den Top-Nationen wie Deutschland, Frankreich oder Italien auf und qualifiziert sich für das EM-Play-off. Wird das Team von Franco Foda Gruppenletzter, steigt es in die Liga C ab.

Vier zusätzliche EM-Tickets

Die vier Gruppensieger der jeweiligen Liga spielen nach der EM-Quali zusätzlich in Play-offs im März 2020 noch um je ein EM-Ticket pro Liga, sofern sie die EM-Teilnahme nicht schon über die reguläre Qualifikation geschafft haben. Vier der 24 EURO-Startplätze werden also über die Nations League vergeben.

Sollte ein Gruppensieger bereits qualifiziert sein, rückt das nächstbeste, nicht qualifizierte, Team nach. Dies kann dann auch Liga-übergreifend passieren.

ÖFB begrüßt Nations League

Der ÖFB begrüßte bereits im Vorfeld den neuen Bewerb. „Für uns ist die Einführung der UEFA Nations League gut, weil es einen zusätzlichen Wettbewerb gibt und das Publikum darauf anders reflektiert als auf ein Freundschaftsspiel", erklärte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. Auch Teamchef Foda sieht den Bewerb positiv. „Die UEFA Nations League ist für uns ein wichtiger Wettbewerb und eine zusätzliche Chance, uns für die EURO 2020 zu qualifizieren."

Kritik aus Deutschland

Unmittelbar vor der Premieren-Auslosung kritisierten am Mittwoch der FC Bayern und Borussia Dortmund die neue Nations League und warnen vor einer Ausweitung der Fußball-Länderspiele. "Ich sehe die inflationäre Entwicklung von Wettbewerben der Nationalmannschaften grundsätzlich kritisch", sagte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef der Münchner. "Wir brauchen nicht mehr Länderspiele, sondern weniger Länderspiele, denn die Spieler sind körperlich absolut am Limit. Wenn es keine Nations League geben würde, dann würde sie wohl auch niemand vermissen." Bei dem neuen Wettbewerb gehe es "wie so oft ausschließlich um die Finanzen."