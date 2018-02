ÖFB-Teamspieler David Alaba droht für das Gastspiel Bayern Münchens am Samstag (15.30 Uhr) in Mainz auszufallen. Der Außenverteidiger verriss sich beim Training am Donnerstag leicht das Becken, teilte der Tabellenführer der deutschen Bundesliga am Freitag mit. Beim Abschlusstraining stand Alaba aber wieder auf dem Platz. (APA)