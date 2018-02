Für die freundschaftlichen Länderspiele des österreichischen Nationalteams gegen Slowenien (23. März/20.45 Uhr) und Deutschland (2. Juni/18.00 Uhr) in Klagenfurt sind bereits 10.000 Abos abgesetzt worden, wie der ÖFB am Dienstag mitteilte. Die Partien werden im Abo angeboten. Tickets sind ausschließlich unter www.oefb.at/tickets und via ÖFB Ticket-Hotline unter der Telefonnummer (01) 96096 555 verfügbar. (APA)