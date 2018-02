Titelverteidiger Juventus Turin hat am Freitagabend in der italienischen Fußball-Meisterschaft vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die „Alte Dame“ setzte sich bei AC Fiorentina mit 2:0 (0:0) durch und zog vorerst um zwei Punkte an SSC Napoli vorbei. Der Rivale ist erst am Samstagabend (20.45 Uhr) gegen Lazio Rom im Einsatz.

Für Juventus war es der achte Ligasieg in Folge. Die Turiner sind mittlerweile 16 Pflichtspiele unbesiegt. Die Tore in Florenz erzielten Federico Bernardeschi (56.) und Gonzalo Higuain (86.). Stürmerstar Higuain hält nun bei 50 Pflichtspieltoren für Juventus, 18 davon in dieser Saison. Alleine in den vergangenen drei Ligapartien hat der Argentinier fünfmal getroffen. (APA)