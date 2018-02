London – Tottenham hat das Nord-London-Derby in der Premier League gegen Arsenal mit 1:0 gewonnen. Englands Teamspieler Harry Kane sorgte am Samstag vor 83.222 Zuschauern im Wembley-Stadion in der 49. Minute mit seinem 23. Saisontreffer für den Sieg.

Die „Spurs“ zeigten sich vor dem Champions-League-Achtelfinale bei Juventus Turin am Dienstag in guter Form und kletterten nach dem hochverdienten Erfolg gegen den Rivalen in der Tabelle mit 52 Punkten vorerst auf Rang drei.

Für die enttäuschenden „Gunners“ war es ein weiterer Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Ränge. Arsenal hat als Tabellensechster bereits sechs Punkte Rückstand auf den Vierten Liverpool. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kann am Sonntag bei Southampton noch nachlegen.

ManCity gegen Leicester furios

Manchester City baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester United zumindest bis Sonntag auf 16 Punkte aus. Der Spitzenreiter feierte gegen Leicester City einen 5:1-Heimsieg, wobei Sergio Aguero mit seinen Treffern in der 48., 53., 77. und 90. Minute ein Viererpack gelang.

Raheem Sterling hatte die „Citizens“ in der 3. Minute in Führung gebracht, Jamie Vardy sorgte in der 24. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Bei den Gästen spielten Aleksandar Dragovic und Christian Fuchs durch, beide begannen in einer Dreierkette. ManUnited kann am Sonntag mit einem Auswärtssieg gegen Newcastle wieder auf 13 Punkte an den Stadtrivalen herankommen. (TT.com, APA)