Stuttgart – Der VfB Stuttgart feierte im Kampf um den Klassenerhalt gegen Borussia Mönchengladbach einen wichtigen Sieg. Die Schwaben bezwangen zu Hause am Sonntagnachmittag die „Fohlen“ mit 1:0. Der VfB vergrößerte dadurch seinen Abstand auf den Relegationsrang 16 auf vier Punkte.

Für Stuttgarts neuen Trainer Tayfun Korkut war es der erste Sieg im zweiten Bundesligaspiel mit dem VfB. Gladbach verlor durch die dritte Niederlage in Serie den Anschluss an die Europapokal-Ränge und ist nun Tabellen-Zehnter. Im Stuttgarter Stadion erzielte Daniel Ginczek bereits in der Anfangsphase den Siegtreffer für die Gastgeber (5. Minute).

ÖFB-Teamspieler Florian Kainz schoss Werder Bremen am Sonntag zum zweiten Sieg in Folge und einem weiteren wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Der Steirer traf beim 3:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg im Doppelpack (40., 72.). Es waren die ersten beiden Ligatore des 25-Jährigen in dieser Saison.

Werder liegt als Tabellen-15. nun drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Auf den Lokalrivalen Hamburger SV, derzeit Vorletzter, haben die zu Hause sieben Spiele ungeschlagenen Bremer bereits sechs Punkte gut. Kainz spielte bei den Bremern durch, Kapitän Zlatko Junuzovic wurde in der Schlussphase nach einem Assist ausgewechselt (89.). Landsmann Marco Friedl stand nicht im Kader, sondern spielte für Werders U23. (APA/dpa)