Nach dem Einsatz des Videobeweises sollen umstrittene Szenen in Italiens Serie A künftig auf den Stadionleinwänden gezeigt werden. „In relativ kurzer Zeit werden wir in der Lage sein, auf den Video-Leinwänden in den Stadien die Szenen zu zeigen, in denen der Videoassistent eingegriffen hat und warum“, sagte Projektleiter Roberto Rosetti am Montag dem Radiosender Rai.

Der Videobeweis müsse zukünftig dahingehend verbessert werden, dass klarer sei, wann und warum er eingreife, erklärte Rosetti. Oft wüssten Fußball-Profis und Zuschauer nicht, warum der Videoassistent in bestimmten Situationen überhaupt eingegriffen habe. In der italienischen Serie A kommt der Videobeweis seit dieser Saison zum Einsatz. (APA/dpa)