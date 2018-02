Wigan – Er ist der große Talisman - nach Nordirlands Fußball-Nationalteam nun auch für Wigan Athletic im FA-Cup. Nach dem Marko-Arnautovic-Club West Ham hat der englische Drittligist seit Montag auch den überlegenen Premier-League-Tabellenführer Manchester City auf seiner Abschussliste. Wigan, der Cupsieger von 2013, steht sensationell im Viertelfinale.

Den entscheidenden Treffer beim 1:0-Heimsieg gegen City erzielte einmal mehr der vielbesungene Grigg. Sieben Tore hat der 26-Jährige in dieser FA-Cup-Saison bereits erzielt - mehr als jeder andere Spieler. Für Nordirland hat der Angreifer seit über einem Jahr kein Länderspiel mehr bestritten. Bei der EM 2016 war er ebenfalls nur Ersatzmann gewesen, wegen eines ins Ohr gehenden Songs über ihn aber einer der Stars.

Aguero wurde handgreiflich

„Will Grigg‘s on Fire“, war am Montagabend auch im und um das DW Stadium in Wigan in einer nie da gewesenen Intensität zu hören. Dort hatten sich nach einem unglaublichen Spiel - ManCity kassierte im 42. Pflichtspiel der Saison gegen den Drittligisten erst seine dritte Niederlage - tumultartige Szenen abgespielt.

Ein Platzsturm der begeisterten Wigan-Fans sorgte bei einigen Stars der Gäste für Verärgerung. Citys Toptorschütze Sergio Aguero wurde mit einem Anhänger sogar handgreiflich, wie auf mehreren Videos in britischen Medien zu sehen ist. Der Argentinier soll davor angespuckt worden sein.

Will Grigg war es egal. „Der FA-Cup ist bisher großartig zu mir gewesen“, sagte der bekannteste Drittliga-Stürmer Großbritanniens. Schon im Sechzehntelfinale gegen West Ham hatte er in doppelter Ausführung getroffen. „Ich schieße jetzt jede Woche ein Tor, das ist leicht“, scherzte der Angreifer. „Ich bin ein Torjäger. Wenn ich eine Chance habe, dann werde ich sie verwerten.“

Nächster Stopp: Southampton

In Wahrheit aber dankte Grigg seinen Teamkollegen. „Ich stehe sehr viel da vorne herum, während die anderen Burschen verschieben, verteidigen und um ihr Leben laufen“, sagte der Nordire. Er sei sehr dankbar dafür. „Und wenn es dann an mir liegt, dann muss ich etwas tun. Glücklicherweise ist mir das gelungen.“

In der nächsten Runde wartet Premier-League-Schlusslicht Southampton. 2013 hatte Wigan mit dem Österreicher Paul Scharner den ältesten Clubbewerb der Welt bereits überraschend gewonnen - mit einem 1:0-Finalsieg gegen City. Auch daran wurden die Millionäre in Himmelblau beim Club aus der Vorstadt auf Plakaten gerne erinnert. (APA)