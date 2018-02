Wattens/Wien – Das tiefwinterliche Wetter hat zur Verschiebung des Erste-Liga-Spiels WSG Wattens gegen Kapfenberg von Freitag auf 12. März (18.30 Uhr) geführt. Aufgrund der Wettersituation und der Nicht-Bespielbarkeit des Platzes könne die Partie nicht stattfinden, teilte die Fußball-Bundesliga am Donnerstag mit.

„Wir haben unsere Bestens im Rahmen aller Möglichkeiten probiert, um den Rasen spieltauglich zu machen. Wie der erste Schnee gefallen ist, war der Boden noch nicht gefroren, der Rasen ist über die letzten Wochen weich geblieben, somit konnten wir keine schweren Räumfahrzeuge einsetzen. An den Stellen, welchen nun vom Schnee befreit sind, friert es durch. Heißt: An manchen Stellen ist es weich, an manchen Stellen eisig und hart. Das Verletzungsrisiko für die Spieler ist somit viel zu hoch“, erklärte Spieltagsbeauftrager Martin Schneebauer. (TT.com/APA)