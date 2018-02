Admira – Austria 2:1

Die Luft für Thorsten Fink als Austria-Trainer dürfte dünner werden. Die Wiener unterlagen am Samstag zum Auftakt der 24. Runde in der Fußball-Bundesliga auswärts bei Admira Wacker 1:2 (1:1) und liegen damit bereits 13 Punkte hinter den drittplatzierten Niederösterreichern. Patrick Schmidt und Lukas Grozurek (20. bzw. 74.) drehten die Austria-Führung durch Michael Madl (20.).

Für die Niederösterreicher war es der erste Heimsieg gegen die Austria nach fünf Pleiten in Serie. Die Wiener halten nach wie vor bei nur einem Punkt im Frühjahr und mussten die dritte Niederlage hintereinander hinnehmen. Bei einem Altach-Sieg gegen Mattersburg würden die Wiener auf den blamablen achten Zwischenrang abrutschen.

Altach – Mattersburg 1:1

Mattersburg hat erstmals im Frühjahr der Fußball-Bundesliga Punkte abgeben müssen. Die Burgenländer führten im Match eines Treffers von Stefan Maierhofer (28.) in Altach lange mit 1:0, Philipp Netzer (74.) sorgte gegen Ende aber noch für den verdienten Ausgleich der Vorarlberger. Dennoch wartet Altach weiter auf den ersten Dreipunkter 2018.

Mattersburg ist bereits seit sieben Ligapartien ungeschlagen, liegt in der Tabelle weiter vier Punkte vor den achtplatzierten Altachern auf Rang sechs, fünf Zähler hinter dem LASK. Altach holte dank des ersten Tors 2018 nach zwei Niederlagen en suite den zweiten Punkt im Frühjahr, ein echter Befreiungsschlag blieb aber aus.

WAC – St. Pölten 1:0

Der SKN St. Pölten hat nach sechs Niederlagen nacheinander und zum überhaupt erst zweiten Mal in dieser Saison drei Punkte eingefahren. Das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga feierte einen 1:0-Auswärtssieg beim WAC. Die „Wölfe“ aus Kärnten kassierten damit die zweite Niederlage in Folge. Ihr Vorsprung auf die Niederösterreicher verringerte sich auf zehn Punkte.

Den einzigen Treffer in der Partie besorgte in der 60. Minute Eren Keles. Der von Rapid gekommene Offensivspieler erhielt nach einer gefährlichen Hereingabe von Roope Riski allerdings tatkräftige Hilfe von WAC-Torhüter Alexander Kofler, der den Ball am Boden liegend über seinen eigenen Kopf ins Netz beförderte. Nach dem Gegentreffer probierte es der WAC mit Nachdruck, agierte im gegnerischen Strafraum aber unglücklich oder überhaupt zu umständlich.

Rapid – LASK 2:0

Rapid hat seine Misserfolgsserie in der Fußball-Bundesliga beendet. Die Hütteldorfer gewannen vor eigenem Publikum gegen den LASK mit 2:0 (1:0), holten damit im vierten Frühjahrs-Match den ersten Sieg und verteidigten Tabellenplatz vier. Matchwinner war Giorgi Kvilitaia mit seinen Toren in der 45. und 69. Minute.

Vor dem Anpfiff hatte der „Block West“ angesichts der jüngsten Rückschläge mangelnden Rapid-Geist beklagt und Steffen Hofmann in die Startformation reklamiert. Im Gegensatz zur vergangenen Woche schaffte es der grün-weiße Rekordspieler bei klirrender Kälte immerhin wieder auf die Ersatzbank. (APA)