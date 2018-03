Paris – Stürmer Neymar wird Paris Saint-Germain mindestens sechs Wochen fehlen. Wie der Club am Mittwochabend mitteilte, wird der Fußball-Superstar am Wochenende in Brasilien operiert. Die Operation wird durch den Mannschaftsarzt des brasilianischen Nationalteams vorgenommen.

Neymar hatte sich am Sonntag beim 3:0-Liga-Sieg gegen Olympique Marseille am Knöchel verletzt sowie einen Haarriss im Mittelfußknochen erlitten.

Der Stürmerstar verpasst somit fix das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales am 6. März gegen Real Madrid in Paris, in dem die Franzosen einen 1:3-Rückstand wettmachen müssen. Das ist ein schwerer Schlag für PSG, hat der Ex-Barcelona-Kicker doch diese Saison in 30 Pflichtspielen gleich 29 Mal getroffen. 20 Tore gelangen ihm dabei in der Liga, sechs in der „Königsklasse“. (TT.com, APA)