Nürnberg/Kiel/Sandhausen – Auf dem Weg in die deutsche Fußball-Bundesliga ist der 1. FC Nürnberg ausgerechnet im Derby gestolpert. Greuther Fürth entführte am Samstag mit einem 2:0 drei Punkte aus der Nachbarstadt. Für die Gäste waren es wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Nürnberg kassierte nach elf Spielen wieder eine Niederlage und könnte am Sonntag die Tabellenführung an Fortuna Düsseldorf verlieren.

Aufsteiger und Herbstmeister Holstein Kiel feierte mit einem klaren 5:0-Heimsieg über den MSV Duisburg seinen ersten vollen Erfolg in der Rückrunde der 2. Bundesliga. Die „Störche“ festigten damit Rang drei, fünf Punkte fehlen nach der 25. Runde auf Nürnberg. Die dritte Samstagpartie endete mit einem 1:1 zwischen Sandhausen und Erzgebirge Aue. (APA/dpa)